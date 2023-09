Incidente ferroviario a Brandizzo: mons. Arnolfo (Vercelli), “il Signore ci conceda maggior rispetto della vita e della sua dignità”

(Foto ANSA/SIR)

“Il Signore ci conceda maggior rispetto della vita e della sua dignità”. È l’invocazione risuonata ieri sera nella cattedrale di Vercelli durante la veglia di preghiera in ricordo delle cinque vittime dell’incidente ferroviario di Brandizzo. Ad esprimerla l’arcivescovo Marco Arnolfo, in un duomo gremito di giovani, di amici e di gente comune. Presenti – si legge in una nota della diocesi – anche le autorità civili di Vercelli, Borgo Vercelli e Borgo D’Ale, paesi colpiti dalla tragedia.

“Questa preghiera – ha spiegato il presule – vuol essere un grande abbraccio ai familiari di chi ha perso la vita nella tragedia di Brandizzo, per ottenere consolazione e conforto da Colui che si è fatto vicino a noi nella prova e nel dolore”. “La buona notizia – ha aggiunto – è che Gesù è accanto a noi: quel corpo che è stato martoriato e ucciso è risorto e ci manda il suo Spirito di consolazione”.