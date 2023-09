Vescovi Triveneto: in corso la “due giorni” a Castellerio, per la prima volta riunione in Friuli

I vescovi della Conferenza episcopale del Triveneto hanno scelto per la prima volta il Friuli quale sede per svolgere la loro riunione plenaria, stavolta più prolungata rispetto al solito trattandosi di una “due giorni”; sono, infatti, tutti insieme riuniti nelle giornate di martedì 12 e mercoledì 13 settembre presso il seminario interdiocesano S. Cromazio d’Aquileia di Castellerio (Ud). Nel pomeriggio di oggi – si legge in una nota – hanno vissuto un tempo particolarmente dedicato alla meditazione e al confronto spirituale mentre in serata è previsto un incontro con alcuni rappresentanti della Delegazione Caritas Nordest per un aggiornamento sulla questione dell’accoglienza a rifugiati e migranti nei nostri territori. Nell’intera giornata di domani è poi fissato l’incontro ufficiale della Conferenza episcopale del Triveneto: all’ordine del giorno comunicazioni ed approfondimenti su molti importanti temi (tra cui le missioni “ad gentes” in atto e i sacerdoti “fidei donum”, l’attività del Servizio regionale per la tutela dei minori, l’incontro con la commissione regionale Famiglia e Vita, l’aggiornamento su alcuni prossimi appuntamenti ecclesiali tra cui il convegno liturgico delle Chiese del Nordest che vivrà il suo momento culminante sabato 30 settembre p.v. a Verona).