Bergamo-Brescia Capitali della cultura: vescovi Lombardia, il 20 settembre a Sotto il Monte e Concesio per incontrare giornalisti, operatori e giovani

Mercoledì 20 settembre i vescovi delle dieci diocesi lombarde, guidati dal metropolita mons. Mario Delpini, si recheranno a Bergamo e Brescia per incontrare e ringraziare i giornalisti, gli operatori culturali e i giovani “Custodi della bellezza” che in questi mesi hanno animato l’accoglienza nelle due città capitale della cultura. Ne dà notizia oggi la Conferenza episcopale lombarda spiegando che al mattino, alle 11.30, a Sotto il Monte concelebreranno la messa facendo memoria dei due Papi santi Giovanni XXIII e Paolo VI, quali testimoni eloquenti di un territorio capace di rendere bella la città dell’uomo illuminata dalla fede. Nel pomeriggio, alle 15.30, si recheranno a Concesio e lì, nella casa natale di Paolo VI, incontreranno e dialogheranno con i giovani volontari che, come “Custodi della bellezza”, in questi mesi hanno accolto e accompagnato nella scoperta delle due città gli oltre cinque milioni di visitatori.