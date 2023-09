Fondazione Russia Cristiana: Milano e Seriate, il 21 e il 22 settembre un convegno internazionale nel centenario della nascita di padre Romano Scalfi

“Dentro il dramma: ricominciare dalla persona. L’eredità di padre Romano Scalfi” è il titolo del convegno annuale della Fondazione Russia Cristiana, nel centenario della nascita del fondatore, padre Scalfi. I momenti pubblici saranno due: una serata al Centro Culturale di Milano, il 21 settembre (ore 20.30, Largo Corsia dei Servi 4), e una tavola rotonda conclusiva a Seriate (ore 14.30-18,

Villa Ambiveri, via Tasca 36) il 22 settembre. Parteciperanno russi e bielorussi nella diaspora e non (Russia, Georgia, Canada, Lituania, Montenegro, Germania…) per riflettere insieme su temi come colpa, responsabilità, speranza. “La situazione che si è venuta a creare pone a noi tutti nuovi, dolorosi interrogativi, causa sofferenze, divisioni ma, forse, rivela altresì un nuovo potenziale per la presenza e la missione”, si legge in una nota. “In tempo di guerra e di diaspora, quando scompaiono i punti di riferimento ideali e il mondo rimane sospeso tra distruzione da una parte, e indifferenza e disperazione dall’altra, si ripropone come fonte di speranza proprio quello che sembra il punto più debole e inefficace: la singola persona. Dentro il dramma torniamo a guardarci negli occhi, tra russi e occidentali, per riprendere il filo del

dialogo interrotto”. Info e programma: www.russiacristiana.org.