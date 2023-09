Alluvioni in Libia: Valastro (Cri), “in contatto con la nostra Federazione internazionale e con Protezione civile italiana. Pronti ad aiutare”

“Come sul Marocco, Croce Rossa Italiana è pronta ad aiutare le popolazioni colpite in Libia dalle devastanti inondazioni e su questo siamo in contatto con la nostra Federazione Internazionale e con la Protezione Civile Italiana. Siamo di fronte a un ennesimo devastante disastro ambientale. Adesso è il momento di coordinarsi per capire come portare aiuti. La sofferenza, la morte e la devastazione devono trovare una risposta urgente in termini di soccorsi come in termini di scelte di politiche ambientali che invertano la pericolosa china sulla quale il mondo sembra precipitare”. Così in una nota Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana.