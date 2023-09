Svizzera: diocesi Lugano, stasera a Breganzona incontro con mons. Crameri, vescovo ausiliare di Guayaquil (Ecuador)

“Quali sfide in Ecuador? Chi e cosa lo muove ogni giorno? Narcotraffico, estrazioni mineraria illegale, violenza sugli indigeni: ma Dio dov’è?”. Questo il titolo dell’incontro in programma nella serata di oggi, martedì 12 settembre, nella sala-teatro della chiesa della Trasfigurazione in Breganzona, per iniziativa dalla Conferenza missionaria della Svizzera italiana (Cmsi) e da Missio Svizzera italiana. Dalle 20 interverrà mons. Antonio Crameri, di origine poschiavine ma nato a Locarno e dal 2019 vescovo ausiliare di Guayaquil (Ecuador). L’appuntamento, per la diocesi di Lugano, segnerà con qualche giorno d’anticipo sul calendario, l’avvio dell’Ottobre missionario.

Nella giornata di ieri il vescovo ha partecipato all’incontro “Cuori ardenti – piedi in cammino” promosso da Missio nell’ambito della formazione permanente del clero e guidato dall’amministratore apostolico, mons. Alain de Raemy. La presenza di mons. Crameri – si legge in una nota della diocesi – “ha permesso di riflettere sulla missione ecclesiale in vista del mese di ottobre, tradizionalmente legato a questo ambito”.