Società: Bassano del Grappa, il 21 settembre l’incontro “Fuori dai giochi: rompere gli schemi narrativi e le retoriche sull’azzardo”

Mettiamoci in gioco Veneto, Ordine dei giornalisti del Veneto e Cnca Veneto organizzano “Fuori dai giochi: rompere gli schemi narrativi e le retoriche sull’azzardo”, un evento di formazione per giornalisti, operatori e figure sensibili al tema. L’appuntamento è giovedì 21 settembre, dalle ore 8.30 alle 13.30, a Villa Angaran San Giuseppe, a Bassano del Grappa (Vi).

Intervengono don Armando Zampolini (portavoce nazionale della campagna “Mettiamoci in Gioco”) su “Informare: il ruolo dell’opinione pubblica e delle istituzioni”; Sabrina Molinaro (responsabile della Sezione Epidemiologica e Ricerca sui Servizi sanitari Ifc-Cnr) su “Conoscere: i dati sull’azzardo”; Marco Tarquinio (editorialista e già direttore della testata giornalistica “Avvenire”) su “Situare: fare notizia sull’azzardo”; Michele Marangi (Media Educator presso Università Cattolica di Milano) su “Comunicare: fare cultura con l’informazione”; Fabio Fuolega (funzionario responsabile dell’Ufficio Dipendenze della Regione Veneto)su “Curare: prevenzione e presa in carico nella programmazione regionale”; Paola Castellan (referente del progetto regionale “Fuori Gioco”) su “Prevenire: esperienze nel territorio”.