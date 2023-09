Diocesi: Bologna, il 14 settembre rosario nella basilica di San Domenico per accompagnare la missione a Pechino del card. Zuppi

Giovedì 14 settembre alle 21, nella basilica di San Domenico, a Bologna, vi sarà la preghiera del Rosario per accompagnare la visita del cardinale e arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, a Pechino come inviato del Papa, dal 13 al 15 settembre. Sarà accompagnato da un Officiale della Segreteria di Stato, quale Inviato di Papa Francesco. L’arcidiocesi di Bologna si stringe nella preghiera attorno al suo arcivescovo e i vicari generali convocano tutti i fedeli giovedì 14 settembre per la recita del Rosario guidato dalla comunità domenicana.