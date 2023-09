Diocesi: Genova, riparte a ottobre la scuola di italiano per persone straniere adulte

Riparte a ottobre la scuola di italiano per persone straniere adulte, promossa dalla Caritas di Genova in collaborazione con il Masci – Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani. Come si legge sul sito della Caritas genovese, la scuola, “giunta quest’anno alla terza edizione, sta progettando un ampliamento delle classi per una maggiore diffusione in città e sta cercando nuovi volontari, docenti, ex docenti o comunque persone disponibili a trasmettere i fondamenti dell’italiano e, soprattutto, la concreta testimonianza di una città che accoglie, accompagna e promuove”. Come ha spiegato Marco Pinna, del Masci e coordinatore del progetto per Caritas, l’esperienza è nata con l’Emergenza Ucraina ma ben presto si è allargata alle persone provenienti da tutti i continenti.

Con l’arrivo dei primi profughi dall’Ucraina, infatti, sono state avviate 5 scuole di italiano per stranieri adulti che, tra primavera ed estate del 2022, hanno accolto circa 250 ucraini grazie al servizio di 66 volontari. Successivamente, nel corso dell’anno scolastico 2022-2023, le scuole sono state aperte a tutte le persone migranti ed è stato possibile offrire supporto linguistico gratuito a 380 adulti di cui 150 ucraini e 230 persone provenienti da tutti i continenti. Il servizio è stato possibile grazie alla disponibilità di 74 volontari distribuiti in 4 scuole. Con l’inizio dell’anno scolastico 2023-24 i responsabili stanno lavorando per aprire nuove sedi sul territorio e per preparare al servizio nuovi volontari. Questo perché, ha aggiunto Pinna, “il fenomeno migratorio è in forte aumento e nessuno può risolverlo da solo ma introdurre queste persone alla conoscenza della lingua è un contributo fattivo per garantire solidarietà, ascolto e una maggiore autonomia nel nostro Paese”. Lunedì 11 settembre partirà il corso per i nuovi volontari che desiderano prestarsi in qualità di docenti. “Anche se il profilo più aderente è quello di docenti in attività o in pensione – si legge ancora sul sito di Caritas Genova – l’impegno nelle scuole come volontari è proposto a chiunque senta questa attitudine e, soprattutto, renda l’insegnamento un’esperienza di relazione e una testimonianza di fraternità”. Per info e candidature: http://www.caritasgenova.it/scuole-di-italiano-per-adulti-stranieri-diventa-volontario-a/.