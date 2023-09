Obiettivi di sviluppo sostenibile: Save the children, nel mondo 2 bambini su 5 che iniziano la scuola non sapranno leggere entro i 10 anni

Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) – un programma d’azione basato su 17 Obiettivi concordati da tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite (ONU) nel 2015 per il miglioramento del sistema globale– hanno raggiunto il punto medio di attuazione, ma appena 1 su 10 di essi è sulla buona strada per essere raggiunto entro il 2030. I dati del Child Atlas, mostrano che 392 milioni dei 922 milioni di bambini – ovvero 2 su 5 – che inizieranno la scuola nei prossimi sette anni non saranno in grado di leggere e comprendere un semplice testo entro l’età di 10 anni. Con riferimento all’Obiettivo 4, incentrato sulla garanzia che tutti i bambini ricevano un’istruzione di qualità, questa statistica rivela come la maggior parte dei minori nel mondo continuerà a perdere opportunità se i leader globali non intraprenderanno azioni drastiche per correggere la rotta. Ne dà notizia oggi Save the children, Sulla base degli attuali ritmi di progresso, secondo il Child Atlas di Save the children, nei prossimi 7 anni – il tempo rimasto al mondo per raggiungere gli SDGs – dei 942 milioni di bambini nati tra oggi e il 2029, 31,6 milioni non sopravvivranno abbastanza per festeggiare il loro quinto compleanno; mentre più di 1 bambino su 5 sarà rachitico a causa della malnutrizione. Inoltre, dei 414 milioni di ragazze che finiranno la scuola primaria entro il 2030, 67 milioni si sposeranno prima di compiere 18 anni e 4 bambini su 5 – pari a 2,6 miliardi – vivranno almeno un evento climatico estremo.