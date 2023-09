Diocesi: Zanoni (Caritas Imola), “donazione della Banca di Imola permetterà di sostenere la mensa prof. Buscaroli”

“Ringraziamo di cuore Banca di Imola spa e tutti i suoi correntisti che hanno deciso di sostenerci. Questa donazione ci permetterà di sostenere la mensa prof. Buscaroli e le decine di persone del nostro territorio che, quotidianamente, necessitano di un pasto caldo e di un luogo protetto dove consumarlo. È inoltre l’occasione per ringraziare i tanti volontari che permettono alla mensa di svolgere questo fondamentale servizio”. Così Alessandro Zanoni, direttore della Caritas diocesana di Imola, commenta l’erogazione liberale della Banca di Imola spa a favore dell’Ufficio diocesano. Una somma, viene spiegato in una nota, che consentirà alla Caritas diocesana di sottoscrivere un accordo di fornitura con la Cooperativa sociale lavoratori cristiani di Imola per la somministrazione di circa 8.750 pasti alle persone più bisognose del territorio diocesano.