Papa Francesco: inondazioni in Libia, “profondamente rattristato per immensa perdita di vite e distruzione”

(Foto ANSA/SIR)

“Profondamente rattristato per l’immensa perdita di vite e la distruzione causata dall’inondazione nella parte orientale della Libia”, Papa Francesco prega per le anime dei defunti e per tutti coloro che piangono la loro perdita. Nel telegramma di cordoglio inviato – a nome del Santo Padre – dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, al nunzio apostolico in Libia, mons. Savio Hon Tai-Fai, il Pontefice esprime “vicinanza spirituale ai feriti, a coloro che temono per i propri cari dispersi e agli operatori dell’emergenza che forniscono soccorso e assistenza”. Il Santo Padre invoca “le benedizioni divine della consolazione, della forza e della perseveranza”.