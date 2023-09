Ucraina: card. Zuppi a Tv2000, “in Cina per tessere la difficile tela della pace”

“L’auspicio è quello di spingere e tessere la difficile tela della pace”. Così il presidente della Cei e inviato del Papa, il card. Matteo Maria Zuppi, ai microfoni del Tg2000, il telegiornale di Tv2000, poco prima della sua partenza per la Cina.

“La preghiera ecumenica di questi giorni sicuramente – ha sottolineato il porporato a margine dell’incontro internazionale promosso dalla Comunità di Sant’Egidio a Berlino – è un motivo ulteriore per cercare con fiducia il dono della pace che è un dono di tutti e per tutti”.