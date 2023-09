Alluvioni in Libia: Protezione civile, in partenza team avanzato per la Libia

Un team italiano composto da personale del Dipartimento della Protezione Civile (Dpc), del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando Operativo di Vertice Interforze e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale partirà nella giornata odierna per la Libia, in seguito alla devastazione causata dall’uragano Daniel nella zona orientale del Paese. L’advance team, coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile, avrà il compito di valutare la situazione nella zona in cui potrà dispiegarsi l’impegno italiano e acquisire tutte le informazioni necessarie per l’organizzazione di un intervento strutturato già a partire dai prossimi giorni. L’Italia, spiegano dal Dpc, risponde così alla richiesta di supporto avanzata dalle autorità libiche.