Alluvioni in Libia: Iacomini (Unicef), “la situazione è drammatica. Distribuiti kit igienici e forniture mediche a 10.000 persone”

“Esprimiamo le nostre più profonde condoglianze a tutte le persone che hanno perso familiari nella Libia orientale a causa delle inondazioni”: lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef Italia. “I nostri uffici sul campo hanno già iniziato a sostenere le operazioni di soccorso per gli sfollati, i bambini e gli ospedali – prosegue -. Siamo in contatto con le autorità competenti per dare il massimo supporto possibile. L’Unicef Libia sta rispondendo con urgenza mobilitando 1.100 kit igienici e forniture mediche vitali per 10.000 persone e fornendo kit di abbigliamento essenziali per oltre 500 bambini. La situazione è drammatica”.