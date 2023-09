Educazione civica: al via in 100 scuole italiane il Programma nazionale “Trasformiamo il futuro. Per la pace. Con la cura”

Con il nuovo anno scolastico, prende il via il Programma nazionale di educazione civica e di cura delle giovani generazioni “Trasformiamo il futuro. Per la pace. Con la cura” promosso da Rete nazionale delle Scuole per la pace, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani, Tavola della pace, Centro Diritti umani “Antonio Papisca” e Cattedra Unesco “Diritti umani, democrazia e pace” dell’Università di Padova, Eis – Scuola di Alta formazione “Educare all’incontro e alla solidarietà” della Lumsa di Roma. “In un tempo in cui accadono molte cose brutte, noi vogliamo insegnare cose belle: prendersi cura di sé, degli altri e del pianeta nostra casa comune, fare la pace, promuovere i diritti umani, attuare la Costituzione, sradicare la violenza sulle donne, trasformare il futuro, costruire un mondo più umano”: con queste parole e obiettivi oltre cento scuole italiane di ogni parte d’Italia, dall’infanzia alle superiori, hanno deciso di dare avvio al Programma, che propone cinque percorsi di educazione civica: Trasformiamo il futuro; Per la pace; Con la cura; Sui passi di Francesco; Educazione alla cittadinanza digitale per “sviluppare la capacità delle giovani generazioni di lavorare con il futuro senza paura, di affrontare con creatività le sfide aperte e di contribuire alla costruzione di un futuro più umano per tutti e tutte; formare una nuova generazione di donne e uomini architetti e artigiani di pace; educare le giovani generazioni alla cura di sé, degli altri, della comunità, dell’ambiente e del mondo”. Il Programma è stato presentato il 31 agosto con un seminario che ha visto la partecipazione di oltre 500 docenti di ogni ordine e grado. Giovedì 14 settembre si svolgerà un nuovo seminario a Parma e poi sarà la volta di Padova dove tutte le scuole aderenti parteciperanno alla Conferenza nazionale “Trasformiamo il Futuro. Per la pace con la cura” in programma nell’Università Patavina il 20, 21 e 22 ottobre 2023.