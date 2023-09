Inizio anno scolastico: mons. Accolla (Messina) agli studenti, “continuiamo il nostro dialogo”

Una lettera per salutare tutti gli studenti all’inizio dell’anno scolastico: a scriverla è l’arcivescovo di Messina, mons. Giovanni Accolla che rinnova i suoi auspici per tutti coloro che “si accingono a percorrere un cammino avviato con impegno e sacrificio e a chi completerà un iter che richiede di compiere le scelte importanti per essere gli uomini e le donne per il futuro del nostro paese”. Nella lettera mons. Accolla esprime anche il desiderio di continuare il dialogo con gli studenti, avviato a maggio scorso in un convegno organizzato dall’Arcidiocesi: “Desidererei che questo nostro dialogo continuasse, particolarmente in questi anni che mi vedranno impegnato nella Visita Pastorale che domenica 17 settembre inizierò e che mi condurrà a condividere la quotidianità di questo nostro territorio, perché anch’io possa camminare accanto a voi, parlandovi del Dio fatto uomo, Cristo Gesù, e delle grandi opere che con voi vuole realizzare”. “Metto questo progetto nel cuore dei vostri dirigenti scolastici, ai quali auguro saggezza e lungimiranza. Ai docenti – scrive l’arcivescovo – auguro di sapervi affascinare con la cultura e con la testimonianza della loro vita. E a voi, cari alunni e studenti, di valorizzare questo tempo di formazione camminando insieme, costruendo le amicizie che accompagneranno tutta la vita, acquisendo un sapere che conduca alla Verità per costruire una società migliore”.