Croazia: nuovo anno scolastico, diocesi di Pozega aiuta le famiglie numerose

Mons. Skvroceviv saluta una famiglia numerosa, (Foto diocesi Pozega)

In occasione dell’inizio dell’anno scolastico, oggi la diocesi di Pozega ha annunciato che anche quest’anno saranno destinati aiuti finanziari alle famiglie numerose. Presso la curia diocesana viene continuamente aggiornata la lista con le famiglie con cinque o più figli, compilata in base ai battesimi che il vescovo mons. Antun Skvorcevic celebra nelle singole parrocchie per le coppie con tanti figli. In collaborazione con i parroci e i propri volontari, la Caritas della diocesi di Pozega ha verificato la situazione delle famiglie e in base al numero degli studenti è stato deciso l’importo dell’aiuto finanziario concesso. In totale si tratta di 163 famiglie che hanno ricevuto aiuto finanziario sul loro conto corrente. Inoltre la fondazione della diocesi di Pozega ha istituito una borsa di studio in aiuto agli studenti per i quali il vescovo mons. Skvorcevic ha aperto un concorso che durerà fino al 30 settembre. I risultati saranno annunciati alla vigilia della festa di Santa Teresa d’Avila, patrona della cattedrale di Pozega.