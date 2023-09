Missioni: Angola, al via le celebrazioni per il 25° di presenza della Comunità di Gesù

Con una solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. António Francisco Jacca, vescovo di Benguela si inaugura l’assise in occasione dei primi 25 anni della missione della Comunità di Gesù in Angola. Sono previsti numerosi interventi degli esponenti della Comunità, sacerdoti e laici, coinvolti nelle attività di evangelizzazione promosse sul territorio nazionale. Nello svolgimento del programma verranno accolti dei nuovi membri e alcuni seminaristi della Comunità di Gesù. In Angola la Comunità di Gesù è approdata nel 1997 nella Missione della Madonna di Nazaret nella diocesi di Benguela, durante la guerra civile, irradiando dei suo carisma le comunità ecclesiali, grazie all’esperienza di alcuni sacerdoti angolani che prestavano il loro servizio pastorale in Italia ed in particolare del Coordinatore nazionale, padre Ezequiel Faria, e all’opera missionaria dei membri italiani e che ha visto nell’arco di pochi anni diffondersi in numerose diocesi del paese africano ricevendo riconoscimenti da parte delle autorità ecclesiastiche locali. Secondo le statistiche, la Comunità di Gesù in Angola è a oggi diffusa in quasi tutte le diocesi del Paese e raduna oltre ventunomila aderenti tra laici, sacerdoti e religiosi che vi partecipano previo consenso dei loro Ordinari. Alla Comunità sono state affidate parrocchie e missioni nelle diocesi di Luanda, Menongue e Luwena e il Centro pastorale intitolato a San Nicola di Bari nella missione di Chamavera, Comune di Dirico per la promozione sociale e l’evangelizzazione. A Benguela esiste a un Segretariato nazionale per il coordinamento delle attività pastorali e la formazione dei membri.