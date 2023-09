Diocesi: Terni, al via da domani le celebrazioni per la festa del Preziosissimo Sangue

La parrocchia di Santa Maria Assunta della cattedrale di Terni celebra la festa del Preziosissimo Sangue dal 13 al 21 settembre. I temi della festa, che rappresenta un’occasione di incontro e di riflessione per tutta la città su alcune grandi questioni, tratteranno la storia sociale della città e la tradizione cristiana, per occuparsi di giovani e la droga, il rapporto fra il Creatore, l’uomo e il suo ambiente.

Momento centrale della festa sarà celebrato sabato 16 settembre, alle 21, nella cattedrale con la preghiera del vescovo, mons. Francesco Antonio Soddu, per la città e benedizione con la reliquia del Preziosissimo Sangue. La preghiera sarà introdotta dalla rievocazione storica “La santa Reliquia a Terni” a cura di Tullio Antonelli e del gruppo teatrale “Beautiful Act” di Barbara Cinaglia. Alle 22, seguirà il concerto “Inno alla vita” dedicato a Gianluca e Flavio a cura degli studenti del liceo musicale Angeloni di Terni. Domenica 17 settembre, alle 11.30, solenne celebrazione conclusiva concelebrata dai canonici della Cattedrale, animata dal Coro del duomo e di Santa Maria del Rivo. Giovedì 14 settembre, alle 21, sarà celebrata la ricorrenza dell’Esaltazione della Santa Croce, con una processione che partirà dalla cattedrale di Terni e toccherà le principali vie del centro cittadino.

Giovedì 21 settembre, alle 10, in cattedrale, don Antonio Coluccia incontra i giovani delle scuole superiori di Terni sul tema: “Sì alla vita, no alla droga. Il grande inganno”. Interverranno: Antonio Pignataro dirigente generale di Polizia e consulente antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il prefetto di Terni Giovanni Bruno; il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi; il questore di Terni, Bruno Failla; il vescovo, mons. Francesco Antonio Soddu.