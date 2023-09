Grecia: von der Leyen (Ue), solidarietà e investimenti Ue contro incendi e inondazioni

“Voglio che la Grecia e il popolo greco sappiano che l’Europa è al loro fianco. Saranno necessari diversi investimenti per ricostruire e ripristinare i loro mezzi di sussistenza. La Commissione europea sarà creativa, veloce e flessibile”. Così la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, è intervenuta in un punto stampa congiunto a Strasburgo con il premier greco, Kyriakos Mitstotakis, sulle inondazioni e gli incendi che hanno colpito il Paese quest’estate. “La Grecia potrebbe mobilitare fino a 2,25 miliardi di euro di fondi Ue, dai fondi di coesione non spesi e anticipati, fondi FSE+ e per l’agricoltura. Inoltre, la Grecia può presentare una richiesta nell’ambito del Fondo di solidarietà e prendere in considerazione i prestiti di NextGenerationEU”, ha aggiunto Von der Leyen.