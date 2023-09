Cinema: domani si apre a Trento il Religion Today Film Festival, rassegna internazionale quest’anno dedicata alla Comunità

Si aprirà domani, a Trento, la 26ª edizione del Religion Today Film Festival, rassegna cinematografica internazionale che dal 13 al 20 settembre porterà al pubblico trentino 45 film, provenienti da 22 Paesi diversi, che racconteranno storie di fedi, religioni, culture e, soprattutto, persone. Il festival della diversità e del confronto, che quest’anno si focalizzerà sul ruolo della Comunità, avrà il suo cuore pulsante in piazza Cesate Battisti, dove verrà allestita la “Tenda di Abramo”, luogo simbolico di incontro dove saranno proposte al pubblico diverse iniziative artistiche. “La XXVI edizione del festival vuole proprio approfondire il concetto di comunità legandolo a quello di community (anche digitale) così caro ai più giovani”, spiega il direttore artistico, Andrea Morghen, sottolineando che “questa per noi è un’occasione non solo per ripensare la comunità attraverso le lenti del cinema, ma per capire come questa parola si possa declinare in un futuro di grandi mutamenti”.

Il poster di questa edizione è l’“Abramo conta le stelle”, un’opera del pittore e scultore italiano, di fama internazionale, Marcello Silvestri, che durante la manifestazione presenterà anche il suo libro “Sapienza Antica Arte Contemporanea” (Claudiana Editrice).

Si comincia domani alle 17.30 presso il Teatro S. Marco di Trento, dove sarà proiettato “Jesus Christ Superstar” di Norma Jewison, in occasione dei 50 anni dall’uscita del capolavoro cinematografico, introdotto da una performance del frizzante CoRomania, coro di giovani trentini, nato circa 10 anni fa, grazie a delle esperienze di volontariato in Romania e Colombia.

Il primo film del concorso, che lancerà la competizione di questa XXVI edizione, sarà “Life&Life”, dell’iraniano Ali Ghavitan, a Lavarone, sempre il 13 settembre alle 20.30: l’obiettivo è quello di valorizzare il territorio portando il cinema anche nei paesi montani della nostra provincia.

Seguirà il 14 settembre l’inizio delle proiezioni al Cinema Modena di Trento e nelle altre location sul territorio mentre alle 16 si terrà la cerimonia di apertura del festival presso la Tenda di Abramo in piazza Battisti a Trento.

Sarà proprio qui, nel centro della città, che il festival presenterà i numerosi eventi paralleli alle proiezioni, aperti alla cittadinanza: 3 “aperitivi dei popoli”, 4 masterclass dedicate agli addetti ai lavori, un “Industry Day”, in collaborazione con Trentino Film Commission, i “caffè col missionario”, momenti di confronto con i missionari trentini e 3 presentazioni di libri. Inoltre, si potrà partecipare agli eventi “Le comunità si Raccontano”, momenti di condivisione di buone pratiche di community in trentino. Presso la tenda sarà sempre possibile confrontarsi con registi e artisti, lo staff del festival e i tanti giovani coinvolti.

Giovani che, come sempre, sono al centro degli sforzi di Religion Today, finalizzati a trasmettere il valore del confronto e la ricchezza della diversità alle nuove generazioni: saranno ben 9 le matinée dedicate alle scuole trentine e altoatesine, con particolare attenzione alle periferie.

Giovedì 14 alle 11 verrà anche inaugurata, presso la biblioteca comunale di Trento, la mostra “MMyO Me, Myself and the Other. Sulle orme di Piero Cavagna”, con il sostegno della Fondazione Caritro, promossa e organizzata in collaborazione con l’UMSt soprintendenza per i beni e le attività culturali della Provincia autonoma di Trento.

Le proiezioni dei film in concorso continueranno al Cinema Modena, mentre lunedì 18 settembre si sposteranno ad Arco, per poi ritornare a Trento, dove interverrà anche l’arcivescovo Lauro Tisi, per affrontare il tema della comunità, focus di questa edizione.

Nel mentre, la giuria internazionale valuterà l’assegnazione dei premi. Programma completo su rtff.it.