Comunicazione: WeCa, da oggi on line il tutorial “Verso una nuova presenza: la Chiesa e i social media”

(Foto: WeCa)

“Verso una nuova presenza: la Chiesa e i social media”. Questo il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di oggi, mercoledì 21 giugno, sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su Facebook.

Il tutorial, scritto e condotto dal presidente WeCa, Fabio Bolzetta, presenta il documento “Verso una nuova presenza”, pubblicato dal Dicastero vaticano per la Comunicazione il 28 maggio scorso, giorno di Pentecoste, come riflessione pastorale sul coinvolgimento con i social media. La logica è quella della prossimità che rimanda alla figura evangelica del buon Samaritano.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.

Accanto ai tutorial WeCa il podcast “In Ascolto”, disponibile su tutte le piattaforme per raccontare le “imprese” di chi ha trovato nella rete uno strumento – e un luogo – di evangelizzazione.

Nella quinta stagione dei tutorial WeCa prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, con tutorial mensili dedicati a comunicazione e tematiche sociali, economiche e ambientali.