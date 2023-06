Diocesi: Imola, per l’estate una rassegna di eventi nel Giardino storico del palazzo vescovile. Stasera “Concerto di beneficenza” a favore del Museo Zauli di Faenza

In occasione dell’edizione 2023 di “Imola di Mercoledì”, il Museo diocesano parteciperà a tutte e quattro le serate promosse dall’Ascom con una rassegna di eventi che avranno luogo nel Giardino storico del palazzo vescovile. Oltre ai consueti appuntamenti estivi con la musica dal vivo e le visite guidate, quest’anno saranno offerte al pubblico due iniziative che, per la prima volta, vedranno il Giardino storico come luogo d’elezione per incontri culturali a tema artistico e botanico. La rassegna degli eventi previsti per i quattro mercoledì si apre stasera, mercoledì 21 giugno, con il “Concerto di beneficenza” a favore del Museo Carlo Zauli di Faenza, pesantemente danneggiato dalla recente alluvione, al quale sarà devoluto l’intero incasso. A seguire, il 28 giugno, è la volta della visita guidata alle raccolte botaniche del Giardino storico, suggestivamente illuminato, accompagnata poi da una breve visita al Museo delle carrozze. Il 5 luglio, nell’arena del giardino, il maestro Filippo Sorcinelli presenterà in anteprima il catalogo monografico della mostra di paramenti liturgici da lui disegnati attualmente in corso nelle sale del Museo Diocesano. Infine, il 12 luglio, Alessandra Borgioli e Roberto Taddei, dell’omonimo vivaio fiorentino, discuteranno di ortensie tra di loro e con il pubblico.