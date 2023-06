Diocesi: Roma, il 23 giugno al Laterano i vespri per la solennità di San Giovanni il Battista

Venerdì prossimo, 23 giugno, alle 19, nella basilica di San Giovanni in Laterano tutti i fedeli, i sacerdoti, i diaconi, le religiose e i religiosi della diocesi di Roma sono invitati a partecipare alla preghiera dei primi vespri della solennità della Natività di San Giovanni il Battista. L’invito arriva dal cardinale vicario Angelo De Donatis, che guiderà il momento di preghiera. “In quest’occasione, come negli anni passati – scrive il vicario –, condivideremo le linee del cammino pastorale, sulla fase sapienziale che ci attende da settembre prossimo. Vi invito a partecipare come segno di comunione ecclesiale. Sono specialmente invitati i membri dei Consigli e dell’Équipe pastorali. L’ingresso in basilica è libero e per l’occasione sarà possibile parcheggiare nella piazza antistante il palazzo del vicariato e presso il parcheggio della Pontificia Università lateranense”. La preghiera sarà trasmessa in diretta su Telepace (Roma e Provincia canale 75) e in streaming sul canale YouTube della diocesi di Roma.