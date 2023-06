Libri: “Così parlò il vitello grasso. La Bibbia a modo mio”, il comico Bertolino si cimenta con le sacre scritture

“Salve, sono il vitello grasso; il nome non conta, perché qui tutti abbiamo un ruolo e basta, e solo i personaggi principali della Bibbia hanno un nome. Facciamo che il mio sia Fiorino, per comodità”. Enrico Bertolino, comico, comunicatore, sa sorprendere. Come fa con il suo nuovo libro “Così parlò il vitello grasso. La Bibbia a modo mio” (Ed. Ancora). Da Mosè al figlio prodigo, da Sansone alla tempesta domata, passando per Elia, la nascita di Gesù e altri celebri episodi e personaggi biblici: Enrico Bertolino “accetta la sfida delle sfide, raccontare di nuovo queste storie famosissime, che – spiega l’editrice – grazie alla sua ironia e a un punto di vista ‘laterale’ (quello di uno dei personaggi del racconto) rivelano la loro perenne attualità e significati sorprendenti”. Professionista della comunicazione, Bertolino fornisce in questo libro anche alcuni suggerimenti per parlare in pubblico con consapevolezza e serenità.

Nato a Milano nel 1960, Bertolino inizia la sua attività nel settore bancario, in Italia e a Londra, e contestualmente ottiene un diploma di laurea in Discipline economiche presso l’Università Bocconi di Milano. Il suo percorso artistico comincia tra il 1996 e il 1997, con la vittoria di alcuni concorsi per giovani comici; da allora sono numerose le sue performance a teatro, al cinema, in televisione e in radio. Autore di vari libri, Bertolino affianca da sempre l’attività artistica con incontri dedicati alla formazione sulla comunicazione e alla spettacolarizzazione di eventi e convention aziendali.