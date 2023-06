Diocesi: Brescia, da oggi pellegrinaggio della reliquia di san Paolo VI

In occasione del 60° anniversario dell’elezione a sommo pontefice di san Paolo VI, la diocesi di Brescia promuove “In nomine Domini”, un pellegrinaggio della reliquia solitamente custodita nella basilica-santuario di Santa Maria delle Grazie. Come spiega una nota, “in quattro chiese della nostra diocesi particolarmente significative per il Papa bresciano, si potrà vivere una liturgia della Parola presieduta dal vescovo Pierantonio”. Oggi, mercoledì 21 giugno, alle 20.30 nella cattedrale di Brescia; giovedì 22 giugno alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Verolavecchia; venerdì 23 giugno alle 20.30 nella basilica romana minore di Concesio Pieve; sabato 24 giugno alle 20.30 nella basilica di S. Maria delle Grazie a Brescia.

“Nella basilica di Santa Maria delle Grazie, all’altare dedicato a san Paolo VI, vi è collocato il reliquiario realizzato dalla Scuola del Beato Angelico di Milano che custodisce la maglia macchiata di sangue indossata da Paolo VI nell’attentato subito all’aeroporto di Manila, il 27 novembre 1970”, conclude la nota.