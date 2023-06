Diocesi: Foligno, venerdì si celebra la Giornata del rifugiato

Sarà il Centro della Carità della diocesi di Foligno, in piazza S. Giacomo, ad ospitare venerdì 23 giugno, l’evento con cui verrà celebrata la Giornata mondiale del rifugiato. L’iniziativa, con inizio alle 18, e promossa da alcuni Uffici pastorali dell’area servizio integrale per la persona, come Caritas diocesana e Migrantes, e con la collaborazione della Fondazione Arca del Mediterraneo. Porteranno la propria testimonianza don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro a Pistoia, noto per la sua attività di accoglienza dei migranti, e mons. Luigi Filippucci, delegato regionale per la Conferenza episcopale umbra per la Fondazione Migrantes. A seguire momento di preghiera, di convivialità e di fraternità allietato dalle musiche del percussionista Pafane Bodian.