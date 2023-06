Diocesi: Milano, l’arcivescovo Delpini consegna il mandato a 6mila giovani ambrosiani in partenza per la Gmg

A Lecco, sabato 24 giugno, l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, conferirà il mandato missionario ai giovani che parteciperanno alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona (1-6 agosto). Nella capitale portoghese, tra poco più di un mese, sono attesi 60mila italiani – il secondo gruppo più numeroso dopo gli spagnoli – e tra questi sono quasi 6mila i giovani ambrosiani, che saranno accompagnati dallo stesso mons. Delpini: 5.200 provenienti da parrocchie e oratori della diocesi e circa 700 da associazioni, movimenti, istituti missionari o congregazioni religiose del territorio.

Insieme a loro, a Lecco, vi saranno i giovani che questa estate parteciperanno ai cantieri della solidarietà di Caritas Ambrosiana, saranno impegnati in attività di servizio in ambito sportivo con il Centro sportivo italiano o partiranno per una esperienza missionaria nel Sud del mondo.

Il momento clou della giornata sarà alle 21, quando l’arcivescovo da una “lucia”, la tipica imbarcazione lecchese il cui nome evoca il celebre romanzo manzoniano, presiederà di fronte al lungolago di Lecco la veglia di preghiera per il conferimento del mandato missionario.

Spiega don Marco Fusi, responsabile del Servizio per i giovani e l’università: “Il nostro arcivescovo Mario sarà a Lecco per incoraggiare i giovani a partire questa estate per un possibile incontro con Cristo e ad interpretare tutta l’esistenza come una vocazione, ovvero la scelta di amare fidandosi della Parola di Gesù. La vita di un giovane non può restare ferma come una barca attraccata. Piuttosto si realizza in un movimento che il desiderio apre verso il cielo e verso il prossimo”. La giornata prevede diverse iniziative in città. In serata vi sarà un momento di festa e di musica nella centrale piazza Garibaldi, con i cori Shekinah e Elikya.