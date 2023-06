Ucraina: Unicef, consegnate 156.960 dosi di vaccino antipolio inattivato

L’Unicef ha consegnato 156.960 dosi di vaccino antipolio inattivato (Ipv) per supportare il programma di vaccinazione nazionale dell’Ucraina per proteggere i bambini nel Paese dalla malattia mortale. “A causa della guerra e del massiccio sfollamento della popolazione, le persone stanno perdendo le vaccinazioni di routine e potrebbero non avere accesso regolare alle cure mediche. Questo è il motivo per cui è cruciale recuperare ogni vaccino perso”, ha dichiarato Murat Sahin, rappresentante dell’Unicef in Ucraina. Ad aprile di quest’anno, l’Unicef aveva consegnato 543.000 dosi di vaccino orale contro la polio e 110.160 dosi di vaccino antipolio inattivato per proteggere i bambini ucraini. Insieme ai partner, l’Unicef continuerà a supportare l’Ucraina per vaccinare i bambini contro la polio e altre malattie prevenibili. l’Unicef fornisce il vaccino antipolio nell’ambito dell’Iniziativa globale per l’eradicazione della polio. “Esortiamo i genitori a rendere prioritaria la protezione dei loro figli dal poliovirus attraverso la vaccinazione, che rimane la difesa più affidabile contro il contagio. Questo appello è particolarmente importante nel contesto della guerra in corso in Ucraina”, ha dichiarato Jarno Habicht, rappresentante dell’Oms in Ucraina. “Nonostante le difficili circostanze, il sistema sanitario continua a funzionare, con il Ministero della Salute e i suoi partner che lavorano instancabilmente per garantire l’accesso ai servizi essenziali e ai farmaci, compresi i vaccini, per salvaguardare il benessere delle comunità e degli individui”. Nel 2022, per sostenere le vaccinazioni in Ucraina, l’Unicef ha fornito oltre 2 milioni di dosi di vaccini (vaccino antipolio, vaccino antipolio orale, epatite B, tetano-difterite, difterite-tetano, morbillo-parotite-rosolia, Bcg per la tubercolosi, vaccino pentavalente, rabbia) su richiesta del Ministero della Salute e del Servizio sanitario nazionale. Oltre 650.000 dosi di vaccino antipolio e 35.200 dosi di vaccino combinato contro morbillo, parotite e rosolia sono già state consegnate nel 2023. Inoltre, l’Unicef ha rafforzato la catena del freddo a tutti i livelli, dai magazzini nazionali e regionali ai punti di vaccinazione.