Papa Francesco: Il 23 giugno riceve in udienza 200 artisti

In occasione del 50° anniversario dell’inaugurazione della Collezione d’Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani, venerdì prossimo, 23 giugno, Papa Francesco riceverà circa 200 tra i più illustri creativi contemporanei: pittori, scultori, architetti, scrittori, poeti, musicisti, registi e attori. L’udienza, che avrà luogo nella Cappella Sistina – ricorda il Dicastero per la cultura e l’educazione – si inserisce nel cammino di una serie di incontri papali dedicati agli artisti, il cui primo atto risale al 1964, quando Paolo VI chiese di rinnovare l’amicizia tra la Chiesa e gli artisti stessi. “La volontà del Santo Padre – si legge nella nota – è quella di celebrare il lavoro e la vita degli artisti, evidenziando il loro contributo alla costruzione di un senso di umanità condivisa e alla promozione di valori comuni”. “Abbiamo bisogno di rilanciare l’esperienza della Chiesa come amica degli artisti – spiega il card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione – interessati alle domande che la contemporaneità ci pone (tanto quelle attuali, pressanti di drammaticità, come quelle così visionarie che indicano nuovi futuri possibili) e disponibili a sviluppare un dialogo più ricco e una crescita della comprensione reciproca”. L’evento, promosso dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione, è organizzato in collaborazione con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, i Musei Vaticani e il Dicastero per la Comunicazione.