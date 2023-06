Diocesi: Bologna, gli appuntamenti con il card. Zuppi

Venerdì prossimo, 23 giugno, alle 19 nella chiesa del SS. Salvatore (via Cesare Battisti, 18), a Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, celebrerà la messa nel settimo anniversario dell’inizio dell’Adorazione eucaristica perpetua. Alle 11.30, nel Salone Marescotti (via Barberia, 4), Zuppi interverrà alla presentazione del libro “Papi e media. Redazione e ricezione dei documenti di Pio XI e Pio XII su cinema, radio e tv” (Il Mulino editore) di mons. Dario Edoardo Viganò, presidente della Fondazione Memorie audiovisive del Cattolicesimo. Sabato 24, alle 18.30 nella chiesa di San Giovanni Battista in San Giovanni in Persiceto (Piazza del Popolo, 22), l’arcivescovo presiederà la messa nella Festa del patrono.