Diocesi: Palestrina, il vescovo Parmeggiani indice un Anno dedicato a Sant’Agapito Martire. Le celebrazioni iniziano il 17 agosto con una messa presieduta dal card. Zuppi

Il vescovo di Tivoli e Palestrina, mons. Mauro Parmeggiani, con una lettera ai fedeli, ha indetto un Anno dedicato al santo patrono della diocesi di Palestrina, Agapito Martire, nel 1750° anniversario del suo martirio avvenuto a Preneste il 18 agosto 274. Un Anno speciale che inizierà il 17 agosto 2023 e si concluderà il 18 agosto 2024, un Anno durante il quale il Santo Padre Francesco ha concesso la possibilità di ottenere l’Indulgenza plenaria a tutti coloro che, alle consuete condizioni della Chiesa, visiteranno la cattedrale di Sant’Agapito Martire in Palestrina ed anche a quanti, nel territorio delle diocesi di Tivoli e di Palestrina: malati, anziani, carcerati, non potranno recarsi in cattedrale ma pregheranno secondo le intenzioni del Papa e per ottenere il dono dell’Indulgenza. “Lo scopo dell’Anno di Sant’Agapito – spiega mons. Parmeggiani – sarà innanzitutto quello si scoprire o ri-scoprire la figura luminosa di Sant’Agapito Martire, il suo insegnamento e la sua testimonianza di fede ma anche di scoprire o ri-scoprire come pure oggi la Chiesa sia popolata di nuovi martiri e come ogni cristiano sia chiamato anche oggi alla testimonianza cristiana in un mondo intriso da una cultura che non sempre è favorevole o è quanto meno indifferente a Cristo e al suo Vangelo”.

Le celebrazioni avranno inizio a Palestrina il 17 agosto, alle 19, con una solenne messa presieduta dal card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, in piazza Regina Margherita.