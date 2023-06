Diocesi: Prato, domani assemblea generale e sabato premiazioni per la Misericordia

Fine giugno intenso per la Misericordia di Prato. Domani, giovedì 22 giugno, è convocata l’assemblea generale degli iscritti all’Arciconfraternita. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio di esercizio 2022 e l’approvazione del bilancio sociale 2022. Sabato 24 giugno si terrà la premiazione per i servizi svolti negli anni 2019-2022. Si tratta del “recupero” della consegna delle medaglie (oro, vermeil, argento e bronzo) riconosciute ai confratelli e alle consorelle più attivi nei servizi diurni, nei turni di notte e per gli autisti dei mezzi, che solitamente si tiene l’8 dicembre. A causa delle restrizioni imposte dal Covid la cerimonia non si è tenuta negli anni della pandemia e dunque questo sabato alle 17.30 saranno consegnate oltre 450 medaglie a 159 volontari facenti servizio attivo. La cerimonia sarà aperta dalla preghiera del vescovo di Prato, mons. Giovanni Nerbini.