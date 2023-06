Disabilità: Locatelli (ministro), “diritto a mobilità e accessibilità universale devono essere garantiti. Necessario progettare per tutti”

“Il diritto alla mobilità e all’accessibilità universale sono principi cardine della Convenzione Onu sui diritti per le persone con disabilità e devono essere garantiti al fine di consentire la piena partecipazione di tutti alla vita sociale, civile, politica”. Lo ha dichiarato il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sui Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba).

“Nel prossimo decreto attuativo della Legge delega in materia di disabilità abbiamo previsto che il costituendo Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità possa intervenire rispetto all’attuazione dei Peba”, ha spiegato il ministro, aggiungendo che “il Garante, infatti, potrà proporre all’amministrazione competente un cronoprogramma e vigilare sui relativi stati di avanzamento. Di fronte ad ulteriore inerzia delle Pubbliche amministrazioni, senza alcuna fondata motivazione, il Garante potrà anche attivare il giudizio”.

“Oltre al miglioramento normativo – ha concluso Locatelli – è necessario un cambio di prospettiva vero, concreto, diffuso che coinvolga le Istituzioni, il mondo del privato e tutti i cittadini: è necessario progettare e immaginare qualsiasi luogo e qualsiasi evento che intendiamo realizzare in maniera universalmente accessibile e fruibile. È una responsabilità che appartiene a tutti”.