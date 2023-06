Ucraina: Tajani (min. Esteri), “impegno corale per arrivare a pace giusta. Sistema imprenditoriale italiano pronto a investire per il rilancio economico”

“Dopo Roma in aprile, oggi riuniti a Londra per discutere di ricostruzione dell’Ucraina e ripristino della legalità internazionale. Necessario continuare con impegno corale per arrivare a pace giusta. Sistema imprenditoriale italiano pronto a investire per il rilancio dell’economia ucraina”. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a Londra per la nuova conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina.

