Summit di Parigi: la presidente della Commissione Ue von der Leyen al vertice per un nuovo patto finanziario globale

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen si recherà domani a Parigi per partecipare al vertice per un nuovo patto finanziario globale organizzato dal presidente Emmanuel Macron. “Questo vertice mirerà a gettare le basi per un nuovo consenso per un sistema finanziario internazionale più unito con, come priorità, la lotta alle disuguaglianze, il cambiamento climatico e la tutela della biodiversità”. Riunirà capi di Stato e di governo, rappresentanti delle istituzioni finanziarie globali e rappresentanti del settore privato e della società civile. La presidente von der Leyen prenderà parte a un panel intitolato “A New Way: Partnerships for Green Growth”, informa un comunicato diffuso a Bruxelles. “Il vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, Frans Timmermans, parteciperà alla cerimonia di apertura del Summit, evento dedicato alla finanza per il clima con C40 Cities – la rete globale di sindaci delle principali città del mondo uniti per affrontare la crisi climatica – e a una tavola rotonda dedicata alla mobilitazione del capitale privato. Terrà anche un discorso programmatico all’evento Can Europe sull’applicazione del principio “chi inquina paga” per le nuove fonti di finanziamento per il clima. Il commissario per i partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, parteciperà al vertice venerdì. Pronuncerà un discorso al Colloquium del Collège de France sulla lotta alla povertà e alla disuguaglianza.