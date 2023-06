Osservasalute 2022: primato Ue per madri anziane, 1 su 3. Obesa 12% popolazione, italiani sempre più depressi

In Italia una neomamma su tre ha tra 35-40 anni; la percentuale più alta d’Europa, figlia di un welfare scarno che non aiuta le famiglie. È quanto emerge dal XX Rapporto Osservasalute 2022 presentato oggi a Roma che evidenzia, inoltre, che il 12% della popolazione, quasi 6 milioni di adulti, è obesa; più di un terzo non pratica sport o attività fisica. Tra il 2020 e il 2021 si riscontra anche un crollo della pratica sportiva tra i bambini e adolescenti (3-17 anni): dal 51,3% al 36,2% con un aumento della sedentarietà dal 22,3% al 27,2%. Il diabete, poi, dilaga tra gli obesi (il 15,5% di loro ne soffre) e i sedentari (quasi il 12%).

Gli italiani appaiono anche più depressi: dal 2016 il volume prescrittivo dei farmaci antidepressivi ha registrato un progressivo aumento che tra il 2017 e il 2021 è arrivato a +10,4% con un ulteriore +2,4% nel 2021, anno nel quale il consumo di antidepressivi è stato di 44,6 dosi giornaliere ogni mille abitanti. E ancora: il Rapporto mette in luce che, nel 2020, nelle acque superficiali, sono stati trovati pesticidi nel 55,1% dei punti di monitoraggio. La maggiore presenza in Umbria (94,1%), Puglia (86,4%), Sicilia (81,6%); superano il 70% Piemonte, Lombardia e Veneto.