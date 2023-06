Giornata mondiale del rifugiato: Senigallia, domani l’evento “Agire l’accoglienza”

Sarà celebrata a Senigallia domani, giovedì 22 giugno, la Giornata mondiale del rifugiato, organizzata dai tre progetti Sai (Sistema accoglienza integrazione) del territorio, cioè Sai adulti Senigallia, Sai Ambito territoriale sociale 8 e Sai minori, insieme agli enti gestori Fondazione Caritas Senigallia e Casa della Gioventù. La giornata, dal titolo “Agire l’accoglienza”, inizierà alle 9 e sarà ricca di eventi, di mattina e di pomeriggio e cercherà, come da obiettivo della Giornata mondiale (che in realtà ha come data ufficiale il 20 giugno), di sensibilizzare la popolazione sul tema del diritto d’asilo e dell’accoglienza, con un focus speciale sulla persecuzione degli Hazara, popolo afghano da anni discriminato, di cui accogliamo nel territorio alcuni rifugiati.