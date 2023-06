Maturità: Kaladich (Fidae), “buon esame a tutti nel segno di una nuova scuola senza confini”

“Quello che si è concluso è stato davvero l’anno della ripartenza, con i ragazzi che sono riusciti ad iniziare e concludere questo corso sui banchi di scuola, in presenza e in relazione con docenti e compagni”. Lo dichiara la presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich, in occasione dell’inizio degli esami di maturità. “Auguro a tutti gli studenti che concludono questo percorso di portare nel mondo anche le difficoltà che hanno affrontato e lo stesso entusiasmo che ci hanno messo per superarle, con la speranza che i piccoli germogli, che abbiamo già visto sbocciare qui, crescano e diventino alberi forti, in grado di sorreggere la nostra casa comune, sempre con lo sguardo rivolto all’altro”, aggiunge la presidente di Fidae. “Auguro alle famiglie di continuare a supportare i propri figli e di rispettare quelle che sono già le loro scelte e le loro idee per il futuro. Un ultimo augurio a tutto il personale scolastico, affinché non perdano mai di vista il centro del loro operato, che è una vera e propria missione per costruire una scuola senza confini”, conclude Kaladich.