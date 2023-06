Anziani: Auser, al via la campagna estiva “Aperti per ferie” per combattere la solitudine

(Foto: Auser)

Passeggiate, visite guidate per scoprire gli angoli più belli dei centri storici delle nostre città, incontri culturali, musica, ballo, merende in compagnia, gite e soggiorni estivi nelle località turistiche di mare o montagna e tanto altro ancora. In più una guida ricca di consigli utili pratici su come difendersi dal gran caldo. Con l’estate torna la tradizionale campagna dell’Auser “Aperti per ferie” con tante occasioni rivolte agli anziani soli di socializzazione, turismo, cultura, aiuto nel vivere le giornate estive con più serenità.

Lasciata la paura della pandemia alle spalle, l’estate 2023 di Auser si preannuncia vivace e ricca di tante occasioni per stare insieme.

Al link del sito www.auser.it/apertiperferie si potrà scaricare la guida, consultare la sezione “le sedi” per contattare la struttura più vicina, sarà possibile scorrere l’elenco delle attività organizzate nei vari territori dal volontariato e dagli enti locali.

Attivo sette giorni su sette dalle 8 alle 20 il numero verde del Filo d’Argento 800-995988 per richiedere sostegno, scambiare due chiacchiere o semplicemente avere informazioni.

“I nostri volontari e le nostre sedi sono pronte ad accogliere e ascoltare chi ha bisogno di aiuto – sottolinea il presidente nazionale, Domenico Pantaleo -. Auser non si ferma d’estate e con la sua rete di prossimità è vicino ai cittadini più deboli e fragili”.

Un’estate di svago e di solidarietà, pensando ai tanti anziani che vivono da soli in condizioni di fragilità. Da qui l’appello del presidente Pantaleo rivolto soprattutto ai più giovani di dedicare qualche ora della settimana a fare volontariato: “Basta poco per dare serenità ad un anziano solo, una telefonata per chiedere come sta, una passeggiata da fare insieme, consegnarli a casa la spesa o le medicine. Tanti ragazzi e ragazze ci hanno dato una mano preziosa durante le fasi più difficili della pandemia, chiediamo loro di passare parola, coinvolgere gli amici, avere tanti giovani al nostro fianco arricchisce il nostro impegno, rappresenta la pratica vera e concreta della solidarietà fra le generazioni. E ci auguriamo di coinvolgerne tanti durante questa estate”.