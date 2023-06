Papa Francesco: ricevuto in udienza il presidente della Repubblica Federale del Brasile

È durato circa 45 minuti il colloquio privato tra il Papa e il presidente della Repubblica Federale del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, che dopo l’udienza di questo pomeriggio nello studio dell’Aula Paolo VI ha incontrato mons. Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. “Durante i cordiali colloqui – informa la Sala Stampa della Santa Sede – è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra il Brasile e la Santa Sede, sottolineando la buona collaborazione tra la Chiesa e lo Stato in vista della promozione dei valori morali e del bene comune”. Infine, “c’è stato un positivo scambio di vedute sulla situazione socio-politica della Regione e ci si è soffermati su alcuni temi di comune interesse, quali la promozione della pace e della riconciliazione, la lotta contro la povertà e le disuguaglianze, il rispetto delle popolazioni indigene, nonché la protezione dell’ambiente”. Il Papa ha donato al presidente brasiliano un bassorilievo in bronzo, dal titolo “La pace è un fiore fragile”, oltre al Messaggio per la Pace di quest’anno, al documento sulla Fratellanza Umana, e al libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev. Lula ha donato al Santo Padre un’incisione dell’artista di Perbambuco J.F. Borges. La moglie del presidente ha donato al Santo Padre una Statua di Nostra Signora di Nazarè, di Belem.