Volontariato: Solferino, il 24 giugno la fiaccolata della Croce Rossa. Valastro (presidente), “spinta unica ad agire”

(foto Croce rossa italiana)

È in programma per sabato 24 giugno a Solferino, la tradizionale fiaccolata della Croce Rossa italiana che raduna i volontari di tutta Italia per portare avanti le ragioni dell’umanitarismo. Il programma prevede alle 10 la rievocazione della Battaglia di Solferino e San Martino al parco giardino Sigurtà, a cura del comune di Solferino. Alle 14 alla Torre Gonzaghesca, l’inaugurazione della mostra su alcune emergenze dei nostri giorni “E poi ci siamo incontrati”, di Annalisa Ausilio, Emiliano Albensi, Michele Squillantini, Giulia Gorla e Selena Caporale. Alle 16 a piazza Castello il dj set di Radio Bruno, seguiranno le esibizioni del minicoro di Rovereto e della fanfara del Corpo militare della Cri, mentre alle 19 gli interventi di Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa italiana, e di Robert Mardini, direttore generale del Icrc-Comitato internazionale della Croce Rossa. Alle 19.30 inizierà la fiaccolata che arriverà a Castiglione delle Stiviere ripercorrendo i luoghi della tragica battaglia che diede ad Henry Dunant l’idea di creare la Croce rossa. “La fiaccolata di Solferino è un momento di riunione di tutta la Croce rossa ad ogni livello e dà modo di esprimersi a coloro che ne sono gli artefici principali, i volontari. C’è nel volontariato una spinta unica ad agire, ad essere partecipi di un progetto che vuole far vivere le ragioni di una scelta”, ha affermato Rosario Valastro, presidente della Croce rossa italiana. “Per questo – ha aggiunto – la Croce Rossa ogni anno non manca di dare voce ai volontari, a coloro che credono in principi solidi e gli danno vita. Un appuntamento che è il loro e per loro. E per questo non ha bisogno di altro”. Nel Villaggio Cri a Solferino, già nei giorni precedenti la fiaccolata, saranno allestiti stand dedicati alle principali campagne e attività della Croce Rossa italiana, al Campo di formazione e addestramento emergenze e soccorsi speciali. Al Micr-Museo internazionale della Croce Rossa, venerdì 23 giugno alle 17.30 è previsto il convegno “Henry Dunant a Castiglione delle Stiviere”, con Giulio Busi dell’Università di Berlino, Silvana Greco dell’Università di Losanna, Giuseppe Parlato dell’Università di Torino, Giuseppe Barrile del Micr. Il 25 giugno, alle 10, la presentazione del libro “La Via Del Cuore”, che racconta la storia delle Crocerossine internate a Katzenau durante la Grande Guerra, con la partecipazione di sorella Emilia Bruna Scarcella, ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie della Cri, e le sorelle Ornella Zagami e Costanza Arcuri.