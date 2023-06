Dialogo: card. Zuppi a Emergenza Sorrisi, “l’aiuto al prossimo è quello che può unire le religioni nell’attenzione all’altro”

“C’è un rapporto strettissimo tra il dialogo interreligioso e l’aiuto al prossimo. Credo che l’aiuto al prossimo debba permettere al dialogo interreligioso di crescere sulle sfide che la cultura e il mondo pone alle religioni. È importante che le religioni si ritrovino insieme per portare avanti quel messaggio di pace affinché le religioni non siano usate mai per giustificare guerre e violenze”. Lo ha ricordato, in un video messaggio, il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, in occasione del convegno “Un’unica fede nella missione. Dialogo interreligioso sull’aiuto al prossimo”, promosso oggi da Emergenza Sorrisi a Roma, presso la sala capitolare presso il chiostro del convento di Santa Maria Sopra Minerva. “L’aiuto al prossimo è quello che può unire le religioni nell’attenzione all’altro, nell’attenzione all’uomo, alla donna, alle persone. Esistono delle bellissime esperienze di aiuto al prossimo che hanno visto religioni diverse preparare insieme delle importanti iniziative per combattere il male e per favorire la promozione delle persone”, ha osservato il porporato. “Quindi credo che quella sul dialogo interreligioso e l’aiuto al prossimo sia davvero una riflessione importante, da fare ovviamente sempre con il sorriso, come ci insegna Emergenza Sorrisi. In genere quando si aiuta, il prossimo sicuramente sorride e sorride anche chi aiuta. Il mio augurio è quindi che possa crescere sempre di più il dialogo tra le religioni nell’aiuto al prossimo”, ha concluso il card. Zuppi.