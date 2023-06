Cooperative: Uecoop, Ettore Prandini eletto nuovo presidente dell’associazione

Salgono a oltre mezzo milione i soci che operano nei vari settori della cooperazione rappresentati da Uecoop a livello nazionale. È quanto emerso nell’ambito dell’assemblea nazionale dell’Unione europea delle cooperative a Roma, a Palazzo Rospigliosi, dove Ettore Prandini è stato eletto nuovo presidente dell’associazione da quasi cento delegati da tutta l’Italia riuniti a Roma, a Palazzo Rospigliosi. Laureato in giurisprudenza, Prandini, da sempre attivo nel mondo associativo, guida Resilcop, cooperativa di produzione lavoro, ed è presidente nazionale di Coldiretti. Gestisce un’azienda zootecnica di bovini da latte e insieme alla sorella Giovanna la cantina “La Perla del Garda”. È presidente dell’istituto sperimentale italiano “L. Spallanzani”. L’Unione europea delle cooperative è un’associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciuta con decreto del ministro dello Sviluppo economico del 24 aprile 2013. Uecoop è presente in tutti i comparti dell’economia mutualistica dal sociale all’agricoltura, dalla pesca all’abitazione, dalla produzione lavoro all’alimentare, dai servizi scolastici alla produzione lavoro, fino alla scuola, alla cultura e agli spettacoli. Uecoop sostiene la funzione sociale della cooperazione riconosciuta dalla Costituzione per essere un riferimento effettivo per tutte le cooperative che operano in un quadro di trasparenza e di legalità. Il presidente Prandini, con l’intera assemblea di Uecoop, ha ringraziato Gherardo Colombo, il presidente uscente, per il prezioso lavoro realizzato nell’ambito del proprio mandato.