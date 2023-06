Guardia di Finanza: Piantedosi (min. Interno), “risorsa fondamentale per contrastare condotte illecite e preservare integrità e stabilità del sistema economico”

“In occasione del 249º anniversario di fondazione della Guardia di Finanza rivolgo alle donne e agli uomini delle Fiamme gialle la mia profonda gratitudine per l’impegno, la dedizione e la professionalità con cui, ogni giorno, nei più diversi scenari operano per garantire, insieme alle altre Forze di polizia, la sicurezza dei nostri cittadini”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “La vostra competenza, unita ad abilità investigativa e operativa, rappresenta una risorsa fondamentale per contrastare condotte illecite e preservare l’integrità e la stabilità del sistema economico”, ha proseguito il titolare del Viminale, sottolineando che “le attività di contrasto alla criminalità finanziaria, all’evasione fiscale e al riciclaggio di denaro sono determinanti per garantire la legalità e la giustizia nel nostro Paese”. “Grazie per il vostro prezioso lavoro. Auguri alla Guardia di Finanza!”, ha concluso Piantedosi.