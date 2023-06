Società: Milano, seminario di Son sulla legge “Dopo di noi”. “Opportunità per pochi o diritto per tutti?”

“Un’opportunità per i pochi che hanno gli strumenti per poterla cogliere oppure la garanzia di un diritto esigibile da tutti?”. È questa la domanda che l’associazione Son (Speranza oltre noi Onlus) ha voluto porre ai relatori di un seminario pubblico sulla legge “Dopo di noi”, che si terrà giovedì 22 giugno, dalle 14.30 alle 18, presso la fondazione Casa della carità (via Francesco Brambilla 10, Milano). “La scelta della data”, spiega don Virginio Colmegna, presidente di Son, “non è casuale perché il 22 giugno del 2016 veniva approvata la legge 112/2016, definita come legge sul dopo di noi. A sei anni di distanza non vogliamo solo fare un bilancio di quanto fatto finora; vorremmo piuttosto fornire spunti e indicazioni per una necessaria revisione della legge dato anche che, di recente, è stato istituito un tavolo ministeriale per migliorare la normativa”. I lavori saranno introdotti da un messaggio del ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli. Esperti e addetti ai lavori “si confronteranno – spiegano da Son – portando vari punti di vista, da quello delle famiglie a quello delle istituzioni fino alla prospettiva degli enti del Terzo settore”. Un focus specifico sarà dedicato all’applicazione della legge in Regione Lombardia. Intervengono, tra gli altri, suor Veronica Donatello, responsabile per la Cei del Servizio nazionale per le persone con disabilità, ed Elena Lucchini, assessore alla Disabilità di Regione Lombardia.