Medicina perinatale: Policlinico Gemelli, domani un incontro con i massimi esperti su approccio personalizzato e medicina di precisione

È dedicato a un meeting scientifico l’incontro in ambito ostetrico intitolato Medicina perinatale personalizzata e di precisione che si terrà domani presso la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs (ore 14.30-19).

Obiettivo fornire le informazioni su parametri clinici diagnostici e terapeutici che siano strumenti per una attuale e futura prospettiva di personalizzazione in ambito materno-fetale. Interverranno eminenti specialisti del Gemelli e di altre strutture ospedaliere tra cui l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, l’Ospedale Fatebenefratelli Gemelli – Isola, l’Università di Parma.

Dopo i saluti istituzionali, Giovanni Scambia, direttore scientifico del Gemelli, illustrerà il ruolo della ricerca di qualità del settore della Medicina perinatale nell’ambito delle attività dell’Irccs, mentre Antonio Lanzone, direttore Uoc di Ostetricia e Patologia Ostetrica del Gemelli prospetterà l’importanza sociale della Medicina perinatale e la necessità di combinare un alto livello clinico assistenziale e di ricerca. Seguiranno le relazioni del professor Jacques Jani Head of the Department of Obstetrics and Gynecology and Medical Council President, University Hospital Brugmann (Bruxelles), sul ruolo delle terapie chirurgiche al feto e del professor Tullio Ghi, direttore Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università di Parma, sulle possibili applicazioni future della intelligenza artificiale in campo ostetrico.

La seconda parte del meeting si articolerà in quattro sezioni riguardanti le cardiopatie materne, le cardiopatie fetali le terapie fetali invasive e le applicazioni dell’intelligenza artificiale nell’ambito della Medicina perinatale.