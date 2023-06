Diocesi: Torino, venerdì conclusione dell’inchiesta per la causa di canonizzazione del Servo di Dio card. Anastasio Ballestrero

È in programma per venerdì 23 giugno, nella cattedrale di Torino, la celebrazione eucaristica in memoria e in ringraziamento del card. Anastasio Ballestrero, già arcivescovo di Torino (1977-1989), del quale oggi, 21 giugno, ricorre il 25° anniversario della morte. Al termine della messa, con inizio alle 16 e alla quale parteciperanno numerosi vescovi, in carica ed emeriti, della Regione ecclesiastica di Piemonte e Valle d’Aosta (Cep), si terrà la sessione finale dell’inchiesta diocesana per la causa di canonizzazione del servo di Dio card. Anastasio Ballestrero, con la firma delle ultime dichiarazioni, la chiusura dei plichi e la loro sigillatura. Saranno presenti il delegato episcopale per la Cause dei Santi, don Giuseppe Tuninetti, il promotore di giustizia, il notaio e il postulatore generale.

L’evento – si legga in una nota dell’arcidiocesi – è realizzato d’intesa con il postulatore generale dell’Ordine dei Carmelitani, padre Marco Chiesa, e con il medesimo Ordine religioso dei Carmelitani della Provincia Ligure, della quale fa parte anche la città di Torino.