Ue: von der Leyen domani a Kiev per la Giornata dell’Europa. “Incrollabile sostegno all’Ucraina”

“Domani la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen sarà a Kiev, in Ucraina, per incontrare il presidente ucraino Volodymir Zelensky, per riaffermare l’incrollabile sostegno dell’Ue al Paese”. Lo ha annunciato il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, durante il briefing quotidiano con la stampa a Bruxelles. “Questa visita si svolge durante la giornata dell’Europa e, in questo contesto, accogliamo con favore l’annuncio fatto dal presidente Zelensky che, da questo momento in poi, il 9 maggio sarà celebrato come giornata dell’Europa anche in Ucraina”, ha aggiunto. Rispetto a nuove misure contro la Russia, “una proposta per l’undicesimo pacchetto di sanzioni è stata inviata venerdì agli Stati membri”, ha detto Mamer rispondendo alle domande dei giornalisti sulla questione. Il portavoce ha confermato che si attende ora la “prima discussione” del pacchetto “questo mercoledì”, 10 maggio, durante la riunione dei Rappresentanti permanenti dei 27 Stati membri presso l’Ue (Coreper II). “Questo pacchetto si concentrerà sull’implementazione delle sanzioni, la loro efficacia e su come evitare l’evasione delle misure. Il pacchetto guarderà alle esportazioni verso la Russia e a come trattare la questione. Vogliamo assicurarci che la Russia non riceva importazioni da altri Paesi”, ha concluso.